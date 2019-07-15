Мозгов рассказал, как восстанавливается после операции на колене

Российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал, как проходит процесс реабилитации после операции на правом колене.

«Есть надежда, что не всё потеряно, но необходимо время. Но я бы не назвал это травмой, так как причиной стал накопительный процесс, который начался ещё в «Кливленде». Сначала она не мешала играть, а прошлым летом обострилась, пришлось делать уколы», — рассказал центровой в интервью программе Raw Take.

По его словам, в восстановлении ему помогают российские специалисты.

«Если всё сработает, то буду готов даже организовать реабилитацию для ребят из Национальной баскетбольной лиги в России. В США потратил целый сезон, а состояние не изменилось. Не хочу сказать, что там плохие врачи, но их лечение мне не помогло. Кажется, сейчас постепенно становится лучше», — добавил Мозгов.

Ранее Мозгов рассказал об отношении североамериканских болельщиков к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.