Мозгов рассказал, как восстанавливается после операции на колене

Короткая ссылка
Российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал, как проходит процесс реабилитации после операции на правом колене.
Мозгов рассказал, как восстанавливается после операции на колене
  • Reuters

«Есть надежда, что не всё потеряно, но необходимо время. Но я бы не назвал это травмой, так как причиной стал накопительный процесс, который начался ещё в «Кливленде». Сначала она не мешала играть, а прошлым летом обострилась, пришлось делать уколы», — рассказал центровой в интервью программе Raw Take.

По его словам, в восстановлении ему помогают российские специалисты.

«Если всё сработает, то буду готов даже организовать реабилитацию для ребят из Национальной баскетбольной лиги в России. В США потратил целый сезон, а состояние не изменилось. Не хочу сказать, что там плохие врачи, но их лечение мне не помогло. Кажется, сейчас постепенно становится лучше», — добавил Мозгов.

Ранее Мозгов рассказал об отношении североамериканских болельщиков к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить