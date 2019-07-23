Сборная России по баскетболу сыграет с Аргентиной и Испанией перед КМ-2019
- © russiabasket.ru
Как сообщает пресс-служба РФБ, в рамках тренировочного сбора национальная команда примет участие в турнирах:
— в Москве, 2—4 августа, с командами Иордании и Ирана;
— итальянской Вероне, 8—10 августа, с Венесуэлой, Италией и Сенегалом;
— финском Эспоо, 17—18 августа, с Литвой и Финляндией;
— китайском Нинбо, 25—27 августа, с Аргентиной и Испанией.
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
Ранее стало известно, что Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019.