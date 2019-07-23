Сборная России по баскетболу сыграет с Аргентиной и Испанией перед КМ-2019

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Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила расписание турниров, в которых сборная России сыграет в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года в Китае.
Сборная России по баскетболу сыграет с Аргентиной и Испанией перед КМ-2019
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Как сообщает пресс-служба РФБ, в рамках тренировочного сбора национальная команда примет участие в турнирах:

— в Москве, 2—4 августа, с командами Иордании и Ирана;

— итальянской Вероне, 8—10 августа, с Венесуэлой, Италией и Сенегалом;

— финском Эспоо, 17—18 августа, с Литвой и Финляндией;

— китайском Нинбо, 25—27 августа, с Аргентиной и Испанией.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019.

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