Хоккеист Киселевич рассказал, как долго он принимал решение вернуться в Россию из НХЛ

Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич прокомментировал свой переход в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

«Долго ли решался на возвращение в Россию? Достаточно долго. Было очень много мыслей и желаний. Думал, советовался с женой, с родителями. Все были за возвращение. Я, наверное, один сомневался. До самого конца не мог определиться, что именно делать. Около трёх месяцев раздумывал», — приводят слова Кисилевича «Известия».

Он отметил, что принял окончательное решение когда не вошёл в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира.

«Я не понял, почему в «Виннипеге» меня хотят оставить, хотя за три месяца не сыграл за неё ни одного матча. При этом обо мне со стороны клуба были только положительные отзывы. Я до конца не мог это понять. Поэтому и не мог определиться, что делать. В итоге главным для меня стало то, что не провёл ни одной игры и не знал почему. И не то чтобы был страх перед неизвестностью, но для себя понял, что более оптимальным вариантом будет возвращение в ЦСКА», — добавил 29-летний хоккеист.

Киселевич провёл часть сезона 2018/19 в клубе «Флорида Пантерз» сыграв в 32 матчах и набрав 8 (0+8) очков. Затем об был обменян в «Виннипег Джетс», в составе которого не провёл ни одной игры.

Ранее ЦСКА объявил о возвращении Киселевича.