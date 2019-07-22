СМИ: РУСАДА сняла обвинения в фальсификации допинг-проб с Хартли и врача «Авангарда»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило рассмотрение дела хоккейного клуба «Авангард».
СМИ: РУСАДА сняла обвинения в фальсификации допинг-проб с Хартли и врача «Авангарда»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», РУСАДА сняла обвинения в фальсификации допинг-проб с главного тренера клуба КХЛ «Авангард» Боба Хартли и врача команды Дмитрия Бартушенко.

Основанием для подозрений стали отчёты допинг-офицеров во время финальной серии КХЛ ЦСКА — «Авангард». Согласно документам, Хартли и Бартушенко оскорбительно вели себя по отношению к сотрудникам РУСАДА и не желали пускать их в раздевалку команды.

Ранее КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов.

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