СМИ: РУСАДА сняла обвинения в фальсификации допинг-проб с Хартли и врача «Авангарда»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило рассмотрение дела хоккейного клуба «Авангард».

Как сообщает «Чемпионат», РУСАДА сняла обвинения в фальсификации допинг-проб с главного тренера клуба КХЛ «Авангард» Боба Хартли и врача команды Дмитрия Бартушенко.

Основанием для подозрений стали отчёты допинг-офицеров во время финальной серии КХЛ ЦСКА — «Авангард». Согласно документам, Хартли и Бартушенко оскорбительно вели себя по отношению к сотрудникам РУСАДА и не желали пускать их в раздевалку команды.

Ранее КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов.