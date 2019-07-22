КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о введении дресс-кода для игроков команд.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно новому регламенту, хоккеисты домашней команды обязаны приезжать на матчи в одежде формального стиля, который предусматривает пиджак, брюки и рубашку. Гостевой команде тоже желательно соблюдать формальный стиль, но допускается прибывать на игры в спортивных костюмах и куртках единого образца с изображением логотипа клуба.

До этого дресс-код был установлен для руководителей клубов, тренеров и персонала.

Ранее КХЛ запретила арбитрам пользоваться соцсетями.