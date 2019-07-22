В «Зените» сообщили, что у Дзюбы возникли проблемы со здоровьем перед матчем с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что решение не включать нападающего команды Артёма Дзюбу в стартовый состав на матч второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» было вызвано возникшими у него проблемами со здоровьем.
В «Зените» сообщили, что у Дзюбы возникли проблемы со здоровьем перед матчем с «Сочи»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«У Дзюбы была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой тренировке поработал, вроде бы всё стало нормально, но после неё опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артём мало тренировался на этой неделе», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, 25 минут игрового времени, которые Дзюба получил в поединке с «Сочи», достаточно в его нынешнем состоянии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить