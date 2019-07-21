Мяч Азмуна помог «Зениту» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

В матче второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Сердар Азмун, реализовавший пенальти, и полузащитник Магомед Оздоев, отличившийся с игры.

Этот успех позволил подопечным Сергея Семака набрать максимально возможные шесть очков и сравняться по этому показателю с лидирующим в турнирной таблице РПЛ «Уралом».

ФК «Сочи», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд и ни одного балла в своём активе пока не имеет — как и «Уфа», «Оренбург» и «Тамбов».

Ранее сообщалось, что первый домашний матч «Сочи» в РПЛ посетили более 30 тыс. человек.