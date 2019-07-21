Первый домашний матч «Сочи» в РПЛ посетили более 30 тысяч человек

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Матч второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Зенитом», который проходит в эти минуты на стадионе «Фишт», посетили более 30 тыс. человек.
Первый домашний матч «Сочи» в РПЛ посетили более 30 тысяч человек
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинского клуба.

Точное число болельщиков, наблюдающих за первым домашним матчем «Сочи» в РПЛ, на данный момент неизвестно. Отмечается, что поединок в любом случае установит новый рекорд посещаемости стадиона «Фишт», вмещающего 44 827 человек, для внутрироссийских соревнований.

«Сочи» завоевал путёвку в РПЛ, заняв итоговое второе место в минувшем чемпионате Футбольной национальной лиги. В первом туре чемпионата команда Александра Точилина на выезде уступила «Спартаку» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

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