Менеджер Дадашева рассказал о состоянии боксёра после трепанации

Менеджер российского боксёра Максима Дадашева Эгис Климас рассказал о состоянии спортсмена после перенесённой трепанации черепа.

«Макс перенёс операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии», — цитирует Климаса ТАСС.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга, после чего была проведена трепанация черепа.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова оказать финансовую поддержку Дадашеву.