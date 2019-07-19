В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии

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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко в беседе с РИА Новости рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в образцовой колонии.
В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Это образцовая колония, её специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что заключённых колонии №4 в Белгородской области, где отбывают наказание футболисты, якобы бьют сотрудники учреждения. 

В связи с этим Максименко рассказал о своём предложении провести проверку в исправительном учреждении.

Кокорин и Мамаев были осуждены на год пять месяцев и год шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие осенью 2018 года.

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