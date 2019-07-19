Тренер Гассиева прокомментировал травму боксёра
- РИА Новости
«Мурат пройдёт обследование в Германии. После этого станет понятна серьёзность повреждения. Он нормально переносил все нагрузки, и сейчас трудно определить причину травмы», — приводит слова Сланова ТАСС.
25-летний Гассиев готовился к первому в карьере бою в супертяжёлом весе с американцем Джоуи Давейко, который в итоге был отменён из-за травмы российского боксёра.
Ранее Сергей Ковалёв рассказал, что мечтает защитить свой титул на родине.