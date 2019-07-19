Тренер Гассиева прокомментировал травму боксёра

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, прокомментировал ситуацию с травмой спортсмена.

«Мурат пройдёт обследование в Германии. После этого станет понятна серьёзность повреждения. Он нормально переносил все нагрузки, и сейчас трудно определить причину травмы», — приводит слова Сланова ТАСС.

25-летний Гассиев готовился к первому в карьере бою в супертяжёлом весе с американцем Джоуи Давейко, который в итоге был отменён из-за травмы российского боксёра.

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