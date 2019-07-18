Ковалёв: мечтаю защитить титул на родине
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«Я взволнован, впервые буду драться в моём родном городе Челябинске. Я мечтаю защитить титул WBO перед друзьями и семьёй на родине. Спасибо Энтони Ярду за то, что согласился провести на моей родине», — цитирует Ковалёвa пресс-служба промоутерской компании Main Events.
Британец Энтони Ярд является обязательным претендентом на титул WBO. Бой между ним и действующим чемпионом по данной версии Сергеем Ковалёвым состоится 24 августа в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом.