Ковалёв: мечтаю защитить титул на родине

Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рад тому факту, что его следующий поединок пройдёт в родном Челябинске.

«Я взволнован, впервые буду драться в моём родном городе Челябинске. Я мечтаю защитить титул WBO перед друзьями и семьёй на родине. Спасибо Энтони Ярду за то, что согласился провести на моей родине», — цитирует Ковалёвa пресс-служба промоутерской компании Main Events.

Британец Энтони Ярд является обязательным претендентом на титул WBO. Бой между ним и действующим чемпионом по данной версии Сергеем Ковалёвым состоится 24 августа в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом.