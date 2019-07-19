Карякин подтвердил своё участие в «Дакаре-2020»

Российский гонщик Сергей Карякин подтвердил своё участие в престижном ралли-марафоне «Дакар» 2020 года.

«Официально мы об этом ещё не говорили, но финансирование уже есть, подтверждение наших спонсоров тоже есть. Сейчас наша задача, конечно же, — подготовиться к этой гонке», — приводит слова Карякина ТАСС.

28-летний россиянин является победителем «Дакара-2017» в классе квадроциклов. С 2019 года он выступает в категории мотовездеходов.

«Дакар» 2020 года пройдёт на территории Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что мотогонщица Нифонтова была госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь».