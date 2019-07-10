Мотогонщица Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь»

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Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова госпитализирована после аварии на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».
Мотогонщица Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба соревнований, инцидент произошёл в районе 253-го км спецучастка.

Отмечается, что спортсменка была доставлена в госпиталь где у неё выявили перелом ключицы. После прохождения всех необходимых процедур она покинула госпиталь.

«Придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве — необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо, придётся брать реванш в следующем году», — рассказала Анастасия.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова победил на третьем этапе «Шёлкового пути».

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