Гвардиола рассказал, когда будет выбран новый капитан «Манчестер Сити»

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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящих выборах нового капитана команды.
Гвардиола рассказал, когда будет выбран новый капитан «Манчестер Сити»
  • ©Yang Lei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы выберем капитана. Нужно подождать, пока все футболисты вернутся из отпуска, после чего они сами выберут своего капитана», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Предыдущим капитаном «Манчестер Сити» был бельгийский защитник Венсан Компани, покинувший клуб по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче Premier League Asia Trophy.

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