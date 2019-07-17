Гвардиола рассказал, когда будет выбран новый капитан «Манчестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящих выборах нового капитана команды.

«Мы выберем капитана. Нужно подождать, пока все футболисты вернутся из отпуска, после чего они сами выберут своего капитана», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Предыдущим капитаном «Манчестер Сити» был бельгийский защитник Венсан Компани, покинувший клуб по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче Premier League Asia Trophy.