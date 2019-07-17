Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче PL Asia Trophy

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче товарищеского предсезонного турнира Premier League Asia Trophy.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу действующих чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Давида Сильвы, Лукаса Нмечи и Рахима Стерлинга, оформившего дубль.

За «Вест Хэм» забил Марк Ноубл.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:0.

Таким образом, в финальном матче сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон», а «Вест Хэм» и «Ньюкасл» поборются за третье место. Обе игры пройдут 20 июля.

Ранее стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла».