Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче PL Asia Trophy
- ©Paul Greenwood, via www.imago-im/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу действующих чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Победу «Манчестер Сити» принесли голы Давида Сильвы, Лукаса Нмечи и Рахима Стерлинга, оформившего дубль.
За «Вест Хэм» забил Марк Ноубл.
В параллельном матче «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:0.
Таким образом, в финальном матче сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон», а «Вест Хэм» и «Ньюкасл» поборются за третье место. Обе игры пройдут 20 июля.
Ранее стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла».