Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче PL Asia Trophy

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче товарищеского предсезонного турнира Premier League Asia Trophy.
Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче PL Asia Trophy
  • ©Paul Greenwood, via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу действующих чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Давида Сильвы, Лукаса Нмечи и Рахима Стерлинга, оформившего дубль.

За «Вест Хэм» забил Марк Ноубл.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:0.

Таким образом, в финальном матче сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон», а «Вест Хэм» и «Ньюкасл» поборются за третье место. Обе игры пройдут 20 июля.

Ранее стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла».

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