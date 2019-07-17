Стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла»

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Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о назначении Стива Брюса главным тренером команды.
Стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла»
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между «сороками» и 58-летним специалистом рассчитано на три года.

Последним местом работы Брюса был «Шеффилд Уэнсдэй». Он также тренировал такие команды, как «Астон Вилла», «Халл Сити», «Сандерленд», «Уиган Атлетик», «Бирмингем Сити», «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилд Таун». Во время карьеры игрока Брюс выступал за «Манчестер Юнайтед».

Предыдущий наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул должность в конце июня по завершении контракта.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл».

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