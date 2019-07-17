Стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла»
- Reuters
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между «сороками» и 58-летним специалистом рассчитано на три года.
Последним местом работы Брюса был «Шеффилд Уэнсдэй». Он также тренировал такие команды, как «Астон Вилла», «Халл Сити», «Сандерленд», «Уиган Атлетик», «Бирмингем Сити», «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилд Таун». Во время карьеры игрока Брюс выступал за «Манчестер Юнайтед».
Предыдущий наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул должность в конце июня по завершении контракта.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл».