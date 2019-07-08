СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался от предложения занять аналогичную должность в английском «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает Mirror, владелец «Ньюкасла» Майк Эшли пытался уговорить 39-летнего Джеррарда возглавить команду, но получил отказ.

Отмечается, что теперь клуб переключится на кандидатуру Патрика Виейра, ныне возглавляющего французскую «Ниццу».

Джеррард начал свою тренерскую карьеру в юношеской команде «Ливерпуля», воспитанником и легендой которого он является. С 2018 года 39-летний англичанин возглавляет «Рейнджерс», который под его руководством занял второе место в Шотландском Премьершипе.

Ранее Рафаэль Бенитес рассказал, что вынудило его уйти из «Ньюкасла».