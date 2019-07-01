Бенитес рассказал, что вынудило его уйти из «Ньюкасла»

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Испанский специалист Рафаэль Бенитес рассказал, почему он не продлил соглашение с английским футбольным клубом «Ньюкасл Юнайтед».
Бенитес рассказал, что вынудило его уйти из «Ньюкасла»
  • Reuters

«Я хотел остаться, но не желал простого продления контракта — я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне стало очевидно, что руководство клуба не разделяло моих взглядов. Мне очень жаль, что так получилось, но я ни секунды не жалею о своём решении возглавить «Ньюкасл» и очень горжусь тем, чего мы достигли вместе», — написал Бенитес в своём Twitter.

Он также поблагодарил болельщиков, игроков и персонал клуба за поддержку во время его работы с командой.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Под его руководством команда после вылета в Чемпионшип сумела вернуться в АПЛ уже на следующий сезон, по итогам которого заняла 13-е место.

Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси».

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