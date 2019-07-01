«Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси»

Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил, что временно освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от проведения тренировочных занятий.

Как сообщает пресс-служба клуба, Лэмпарду разрешено пропустить первые несколько дней предсезонной подготовки, чтобы он мог уладить свой вопрос о возможном переходе в лондонский «Челси».

Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее Уэйн Руни заявил, что получал предложения по тренерской работе.