Руни заявил, что получал предложения по тренерской работе

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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, в настоящее время выступающий в США, заявил, что уже получил несколько предложений начать тренерскую карьеру.
Руни заявил, что получал предложения по тренерской работе
  • © Austyn McFadden/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я работаю над получением лицензии тренера. Мне уже поступают предложения, но пока я всё ещё футболист и хочу наслаждаться игрой. У меня были предложения от клубов из Англии и США. Есть возможность сразу по окончании карьеры начать тренерскую работу. Решение будет зависеть от амбиций клуба и моих собственных», — цитирует 33-летнего футболиста Sky Sports.

В настоящее время Уэйн Руни выступает в американской Высшей футбольной лиге (MLS) за «Ди-Си Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить «Ниццу».

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