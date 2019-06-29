Руни заявил, что получал предложения по тренерской работе
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«Я работаю над получением лицензии тренера. Мне уже поступают предложения, но пока я всё ещё футболист и хочу наслаждаться игрой. У меня были предложения от клубов из Англии и США. Есть возможность сразу по окончании карьеры начать тренерскую работу. Решение будет зависеть от амбиций клуба и моих собственных», — цитирует 33-летнего футболиста Sky Sports.
В настоящее время Уэйн Руни выступает в американской Высшей футбольной лиге (MLS) за «Ди-Си Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить «Ниццу».