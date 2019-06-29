СМИ: Венгер может возглавить «Ниццу»
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Как сообщает журналист France Football Набиль Джеллит, руководство «Ниццы» ведёт переговоры с Арсеном Венгером относительно назначения его на должность главного тренера клуба.
Ранее 69-летний специалист на протяжении 22 лет возглавлял лондонский «Арсенал». Главным тренером «Ниццы» в данный момент является Патрик Виейра, который выступал под руководством Венгера в составе «канониров» с 1996 по 2005 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта.