СМИ: Венгер может возглавить «Ниццу»

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Известный французский наставник Арсен Венгер может вернуться к тренерской работе и возглавить «Ниццу».
СМИ: Венгер может возглавить «Ниццу»
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

Как сообщает журналист France Football Набиль Джеллит, руководство «Ниццы» ведёт переговоры с Арсеном Венгером относительно назначения его на должность главного тренера клуба.

Ранее 69-летний специалист на протяжении 22 лет возглавлял лондонский «Арсенал». Главным тренером «Ниццы» в данный момент является Патрик Виейра, который выступал под руководством Венгера в составе «канониров» с 1996 по 2005 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта.

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