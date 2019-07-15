Бельгиец ван Арт победил на десятом этапе «Тур де Франс»

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Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл десятый этап престижной многодневной гонки «Тур де Франс».
Бельгиец ван Арт победил на десятом этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Ван Арт преодолел дистанцию 217,5 км между французскими городами Сен-Флур и Альби за 4 часа 49 минут 39 секунд.

Вторым стал представитель Deceuninck — Quick-Step итальянец Элиа Вивиани, а замкнул тройку лучших австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal. При этом для определения победителя был использован фотофиниш.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, занял 64-е место.

В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step.

Ранее южноафриканец Дэрил Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс».

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