Южноафриканец Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс»
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Этап протяжённостью в 170,5 км Импи преодолел за 4:03:12. Вторым пришёл к финишу бельгиец Тиш Бенот из Lotto Soudal. Третьим стал словенец Ян Тратник (Bahrain-Merida).
Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha–Alpecin финишировал на 49-м месте.
В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick-Step).
Ранее сообщалось, что итальянскому велогонщику пробило лёгкое куском дерева на ЧЕ.