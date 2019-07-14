Южноафриканец Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс»

Представитель команды Mitchelton-Scott южноафриканский велогонщик Дэрил Импи стал победителем девятого этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Этап протяжённостью в 170,5 км Импи преодолел за 4:03:12. Вторым пришёл к финишу бельгиец Тиш Бенот из Lotto Soudal. Третьим стал словенец Ян Тратник (Bahrain-Merida).

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha–Alpecin финишировал на 49-м месте.

В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick-Step).

Ранее сообщалось, что итальянскому велогонщику пробило лёгкое куском дерева на ЧЕ.