СМИ сообщили, как проголосовали некоторые футболисты в номинации на премию Бышовца

Стало известно, как некоторые футболисты команд Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали в номинации на премию имени известного советского и российского тренера Анатолия Бышовца, которая будет вручена лучшему молодому игроку чемпионата страны.

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Как сообщает «Чемпионат», голкипер Сослан Джанаев, Юрий Газинский и Сергей Петров посчитали лучшим форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Артём Ребров и Дмитрий Комбаров поставили на первое место одноклубника Сулейманова — Ивана Игнатьева. Андрей Ещенко назвал лучшим голкипера «Спартака» Александра Максименко, а Владимир Гранат — нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Премия имени Бышовца была учреждена в июне. Ранее Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ.