СМИ сообщили, как проголосовали некоторые футболисты в номинации на премию Бышовца
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Как сообщает «Чемпионат», голкипер Сослан Джанаев, Юрий Газинский и Сергей Петров посчитали лучшим форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Артём Ребров и Дмитрий Комбаров поставили на первое место одноклубника Сулейманова — Ивана Игнатьева.
Андрей Ещенко назвал лучшим голкипера «Спартака» Александра Максименко, а Владимир Гранат — нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Премия имени Бышовца была учреждена в июне.
Ранее Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ.