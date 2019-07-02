Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ
- РИА Новости
«Если честно, для меня это всё стало большой неожиданностью. Мне позвонил глава профсоюза российских футболистов и тренеров Владимир Леонченко, сообщил о решении учредить эту премию. Это приятный сюрприз, честь для меня и очередной вызов одновременно. Что касается самой идеи каждый год отмечать лучшего молодого игрока, считаю её правильной», — заявил Бышовец в интервью RT.
В июне была учреждена премия лучшим молодым российским игрокам до 21 года, названная в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.
Ранее Бышовец поделился мнением о премии лучшему молодому игроку и новом лимите на легионеров.