Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ

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Бывший футболист сборной СССР Анатолий Бышовец заявил, что премия его имени лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) стала для него неожиданностью.
Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ
  • РИА Новости

«Если честно, для меня это всё стало большой неожиданностью. Мне позвонил глава профсоюза российских футболистов и тренеров Владимир Леонченко, сообщил о решении учредить эту премию. Это приятный сюрприз, честь для меня и очередной вызов одновременно. Что касается самой идеи каждый год отмечать лучшего молодого игрока, считаю её правильной», — заявил Бышовец в интервью RT.

В июне была учреждена премия лучшим молодым российским игрокам до 21 года, названная в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.

Ранее Бышовец поделился мнением о премии лучшему молодому игроку и новом лимите на легионеров.

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