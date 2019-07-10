Фергюсон готов заменить любого бойца в поединке между Нурмагомедовым и Порье
- AFP
«В данный момент я заинтересован в поединке с победителем боя Хабиб — Порье, или в бое за пояс, если кто-то из них откажется от схватки и его надо будет заменить», — цитирует американца MMA Junkie.
Он также заявил о намерении впоследствии нокаутировать всех представителей полусреднего дивизиона. Тем не менее, по его словам, цель номер один для него — это Нурмагомедов.
«Мне нужен чемпионский пояс», — сказал Фергюсон.
Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову. Титульный бой состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».