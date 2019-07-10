Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».

Видеозапись со словами Порье в своём Instagram опубликовал российский боец Арман Царукян.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Хабибу Нурмагомедову. Титульный бой состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов.