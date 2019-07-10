Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»
- ©Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Видеозапись со словами Порье в своём Instagram опубликовал российский боец Арман Царукян.
Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Хабибу Нурмагомедову. Титульный бой состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов.