Кудашов сменил Воробьёва на посту главного тренера СКА

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, бывший наставник армейцев Илья Воробьёв покинет команду. Тренерский штаб команды останется без изменений, за исключением того, что к нему присоединится Игорь Ефимов.

В минувшем сезоне СКА под руководством Воробьёва дошёл до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА.

10 июля Кудашов также сменил Воробьёва на посту главного тренера сборной России.

Кудашов с 2018 года входил в тренерский штаб национальной команды и СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».

Ранее Кудашов отреагировал на своё назначение главным тренером сборной России по хоккею.