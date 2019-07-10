Кудашов отреагировал на своё назначение главным тренером сборной России по хоккею
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- globallookpress.com
«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие», — цитирует специалиста ТАСС.
Он также поблагодарил Федерацию хоккея России (ФХР) за доверие и подчеркнул, что будет оставаться на связи с бывшим наставником национальной команды Ильёй Воробьёвым.
«Задачи сборной России всем известны — развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы», — добавил Кудашов.
Кудашов с 2018 года входил в тренерский штаб национальной команды и петербургского СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».
Ранее Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею.