Кудашов отреагировал на своё назначение главным тренером сборной России по хоккею

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал своё назначение на этот пост.

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также поблагодарил Федерацию хоккея России (ФХР) за доверие и подчеркнул, что будет оставаться на связи с бывшим наставником национальной команды Ильёй Воробьёвым.

«Задачи сборной России всем известны — развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы», — добавил Кудашов.

Кудашов с 2018 года входил в тренерский штаб национальной команды и петербургского СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».

Ранее Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею.