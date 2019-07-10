Тарасов поделился подробностями конфликта с «Локомотивом»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал подробности своего конфликта с руководством клуба.

«Последние полгода испытывал дискомфорт в ахилле, но врачи говорили: «Ничего страшного». Всё это мы лечили, а я играл параллельно. В игре с «Уфой» вышел на замену, а перед этим три матча провёл на уколах. Получил травму, меня унесли на носилках», — сказал игрок на YouTube-канале рэпера T-killah.

По словам Тарасова, он начал восстанавливаться после травмы, а затем встретился с президентом клуба, который дал ему понять, что контракт продлён не будет. Тем не менее футболист отпросился с согласия Василия Кикнадзе в римскую клинику, с которой у «Локомотива» контракт. В дальнейшем, как рассказал Тарасов, ему никто ничего не написал. Игрок сделал УЗИ в Москве, а после слов врачей об операции полетел в Рим.

«Врач долго смотрел и говорит те же слова, что мне сказали в Москве. Я пришёл в родной клуб, чтобы попросить о помощи. Мне на всё это говорят: нет категорически. Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально», — сказал Тарасов.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

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