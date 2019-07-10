Геркус оценил ситуацию с Гилерме и Тарасовым в «Локомотиве»

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с голкипером команды Маринато Гилерме и бывшим полузащитником железнодорожников Дмитрием Тарасовым.
Геркус оценил ситуацию с Гилерме и Тарасовым в «Локомотиве»
  • Reuters

«Честно говоря, оба эти момента не совсем типичны для «Локомотива», — сказал экс-гендиректор красно-зелёных в интервью RT.

По мнению Геркуса, Тарасов должен быть уверен, что в случае травмы клуб не оставит его один на один со своими проблемами. Иначе, как считает бывший гендиректор, игроки перестанут идти в стыки.

«Это же прецедент. Что касается Гилерме, то, несмотря на насущные разногласия, я всё же думаю, что с футболистом, который провёл в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядят несколько странно», — добавил Геркус.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести Гилерме.

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