Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести Гилерме

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном переходе Маринато Гилерме из «Локомотива» в «Спартак».

«Ситуация достаточно ясная: «Спартак» перебивает более мощным финансовым предложением. Заслуги Гилерме в «Локомотиве» понятны, но у клуба есть своя видимость на зарплаты, сорить деньгами они не могут», —приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что «Локомотив» с честью выйдет из этой ситуации и сможет найти достойную замену.

«Если гипотетически говорить о переходе Гилерме в «Спартак», мне не совсем понятно, для чего. Понятно, что на трансферном рынке все средства хороши. Приходится переплачивать, особенно если пытаются увести ведущего игрока из-под носа у конкурента. Когда я занимался его трансфером в «Локомотив» 12 лет назад, я не планировал, что Гилерме будет играть в «Спартаке», — добавил спортсмен.

Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года и записал в свой актив 288 матчей за железнодорожников, 110 из которых он отыграл на ноль.

В составе основной команды «Спартака» числятся трое голкиперов — Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко.

Ранее Кикнадзе признал, что «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы.