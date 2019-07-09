Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.

«Мы не можем повторить контракт от другого московского клуба. У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили контракт по схеме 1+1. Там ему предлагают на три года, но мы не договорились о сумме выкупа. Скорее всего, он останется до конца года, а потом уйдёт», — сказал Кикнадзе. 

Он подчеркнул, что за деньги, которые предложили Гилерме в другом клубе, он может взять нового хорошего голкипера в Европе.

«В нашей ситуации мы не можем себе позволить платить за верность», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе прокомментировал уход в казанский «Рубин» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить