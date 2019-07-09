Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.

«Мы не можем повторить контракт от другого московского клуба. У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили контракт по схеме 1+1. Там ему предлагают на три года, но мы не договорились о сумме выкупа. Скорее всего, он останется до конца года, а потом уйдёт», — сказал Кикнадзе.

Он подчеркнул, что за деньги, которые предложили Гилерме в другом клубе, он может взять нового хорошего голкипера в Европе.

«В нашей ситуации мы не можем себе позволить платить за верность», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе прокомментировал уход в казанский «Рубин» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.