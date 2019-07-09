Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал уход в казанский «Рубин» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Интересами парня пожертвовали агенты. У нас была договорённость, что он у нас остаётся на удобных для всех условиях. Юрий Павлович видел в нём большого игрока и просил ещё Геркуса обратить на него внимание. Хвича ни в чём не виноват, его увезли агенты!» — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками.

Он также подчеркнул, что не согласился повторить предложение игроку, которое сделали представители «Рубина».

Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч. Хавбек перешёл в «Рубин» 6 июля.

Ранее Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России.

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