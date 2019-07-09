Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты
«Интересами парня пожертвовали агенты. У нас была договорённость, что он у нас остаётся на удобных для всех условиях. Юрий Павлович видел в нём большого игрока и просил ещё Геркуса обратить на него внимание. Хвича ни в чём не виноват, его увезли агенты!» — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками.
Он также подчеркнул, что не согласился повторить предложение игроку, которое сделали представители «Рубина».
Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч. Хавбек перешёл в «Рубин» 6 июля.
Ранее Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России.