Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал уход в казанский «Рубин» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Интересами парня пожертвовали агенты. У нас была договорённость, что он у нас остаётся на удобных для всех условиях. Юрий Павлович видел в нём большого игрока и просил ещё Геркуса обратить на него внимание. Хвича ни в чём не виноват, его увезли агенты!» — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками.

Он также подчеркнул, что не согласился повторить предложение игроку, которое сделали представители «Рубина».

Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч. Хавбек перешёл в «Рубин» 6 июля.

Ранее Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России.