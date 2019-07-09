Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил болельщикам команды по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

«Возьмите зеркальце и посмотрите на себя! Недопустимо использовать спортивные результаты для того, чтобы вызывать руководство на диалог. Вы активная часть игры, смотреть на футбол в тишине невозможно!» — сказал функционер.

Он также заявил, что хочет убрать мат со стадиона и желает, чтобы команду поддерживали все трибуны.

«Я хочу, чтобы у нас тут было как на домашних стадионах «Галатасарая» и «Фенербахче»! Моя цель — чтобы ходило по 20 тыс., а не шесть», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе ответил на вопрос болельщика о словах главного тренера команды Юрия Сёмина, согласно которым он не знал новичка железнодорожников Мурило Серкейру.