Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»

Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.

«Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце недели планируем приступить к переговорам с руководством. Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие», — приводит слова Барбозы Sport24.

33-летний Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России. Предыдущее соглашение с игроком истекло этим летом.

Ранее Илья Геркус оценил ситуацию с Маринато Гилерме и Дмитрием Тарасовым в «Локомотиве».