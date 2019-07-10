Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»

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Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце недели планируем приступить к переговорам с руководством. Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие», — приводит слова Барбозы Sport24.

33-летний Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России. Предыдущее соглашение с игроком истекло этим летом.

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