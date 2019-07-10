«Фенербахче» опроверг слухи о переходе футболиста «Арсенала» Озила
- ©Mahmoud Khaled/Xinhua
- globallookpress.com
«Фенербахче» не делал предложения по его приобретению. В нынешних экономических условиях этот шаг невозможен для обеих сторон», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Контракт Озила с «Арсеналом» действителен до 2021 года. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Германии сыграл 24 матча в Английской премьер-лиге, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может арендовать Озила.