«Фенербахче» опроверг слухи о переходе футболиста «Арсенала» Озила

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» опроверг информацию о возможном переходе полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила.
«Фенербахче» опроверг слухи о переходе футболиста «Арсенала» Озила
  • ©Mahmoud Khaled/Xinhua
  • globallookpress.com

«Фенербахче» не делал предложения по его приобретению. В нынешних экономических условиях этот шаг невозможен для обеих сторон», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Контракт Озила с «Арсеналом» действителен до 2021 года. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Германии сыграл 24 матча в Английской премьер-лиге, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может арендовать Озила.

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