СМИ: «Фенербахче» может арендовать Озила

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в аренде немецкого полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.

Как сообщает Sky Sports, изначально «Фенербахче» хотел выкупить 30-летнего хавбека. Однако, поскольку клуб не способен полностью выкупить трансфер Озила и покрыть расходы на его заработную плату, рассматривается вариант аренды, при которой часть зарплаты будет выплачивать «Арсенал».

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В его активе 43 гола и 74 голевые передачи в 231 матче за «канониров».

Ранее сообщалось, что китайский клуб предложил Бэйлу зарплату €1,3 млн в неделю.