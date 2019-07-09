СМИ: Китайский клуб предложил футболисту «Реала» Бэйлу €1,3 млн в неделю

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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил предложение о переходе в один из клубов китайской футбольной Суперлиги.
СМИ: Китайский клуб предложил футболисту «Реала» Бэйлу €1,3 млн в неделю
  • © Paul Chesterton
  • globallookpress.com

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации издания, валлийцу предложили контракт, согласно которому он будет получать €1,3 млн в неделю. При этом название клуба не разглашается.

Отмечается, что клуб отказался платить за трансфер хавбека и в «Реале» приняли решение отклонить это предложение.

В минувшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за сливочных во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала» Даниелем Себальосом.

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