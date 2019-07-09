СМИ: Китайский клуб предложил футболисту «Реала» Бэйлу €1,3 млн в неделю
- © Paul Chesterton
- globallookpress.com
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации издания, валлийцу предложили контракт, согласно которому он будет получать €1,3 млн в неделю. При этом название клуба не разглашается.
Отмечается, что клуб отказался платить за трансфер хавбека и в «Реале» приняли решение отклонить это предложение.
В минувшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за сливочных во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала» Даниелем Себальосом.