СМИ: «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника испанского «Реала» Даниеля Себальоса.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, «Ливерпуль» готов заплатить за игрока £45 млн. При этом основным претендентом на хавбека называют другой английский коллектив — «Тоттенхэм».

Ранее Себальос заявлял, что не хочет работать с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

В прошлом сезоне испанец сыграл 34 матча во всех турнирах, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».