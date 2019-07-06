СМИ: «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала»
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Об этом сообщает Daily Mirror.
По информации издания, «Ливерпуль» готов заплатить за игрока £45 млн. При этом основным претендентом на хавбека называют другой английский коллектив — «Тоттенхэм».
Ранее Себальос заявлял, что не хочет работать с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
В прошлом сезоне испанец сыграл 34 матча во всех турнирах, забив три мяча и сделав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».