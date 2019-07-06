СМИ: «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала»

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника испанского «Реала» Даниеля Себальоса.
СМИ: «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, «Ливерпуль» готов заплатить за игрока £45 млн. При этом основным претендентом на хавбека называют другой английский коллектив — «Тоттенхэм».

Ранее Себальос заявлял, что не хочет работать с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

В прошлом сезоне испанец сыграл 34 матча во всех турнирах, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить