СМИ: ПСЖ предложил Неймара в «Реал»

Короткая ссылка
ПСЖ обратился к мадридскому «Реалу» с предложением приобрести форварда французского клуба Неймара.
СМИ: ПСЖ предложил Неймара в «Реал»
  • Reuters

Как сообщает Marca, руководство ПСЖ дважды общалось с представителями мадридского «Реала», предлагая королевскому клубу приобрести 27-летнего Неймара. По информации источника, испанцы отказались от этой возможности, так как футболист не входит в их планы.

Также на Неймара претендует «Барселона», однако между сине-гранатовыми и парижанами натянутые отношения, которые препятствуют потенциальному переходу.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить