СМИ: ПСЖ предложил Неймара в «Реал»

ПСЖ обратился к мадридскому «Реалу» с предложением приобрести форварда французского клуба Неймара.

Как сообщает Marca, руководство ПСЖ дважды общалось с представителями мадридского «Реала», предлагая королевскому клубу приобрести 27-летнего Неймара. По информации источника, испанцы отказались от этой возможности, так как футболист не входит в их планы.

Также на Неймара претендует «Барселона», однако между сине-гранатовыми и парижанами натянутые отношения, которые препятствуют потенциальному переходу.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении.