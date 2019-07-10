Тренер сборной России по волейболу: мы не думали о прошлогодней победе в Лиге наций

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от выхода команды в «Финал шести» Лиги наций.
Тренер сборной России по волейболу: мы не думали о прошлогодней победе в Лиге наций
  • ©Predrag Milosavljevic/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мне кажется, мы не думали о прошлогоднем титуле. У каждого сезона своя история, у каждой команды своя история. Это разные вещи. Наш путь к «Финалу шести» получился очень интересным. Мы путешествовали, пожалуй, больше, чем любая другая команда в этой Лиге наций. Я очень рад, что мы пробились в «Финал шести». По ходу турнира наша команда прибавила. Я также очень рад тому, что некоторые игроки впервые сыграли за сборную», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Соперниками сборной России, являющейся действующим чемпионом турнира, на групповой стадии финального этапа Лиги наций станут команды Франции и США. Соревнования пройдут с 10 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Максим Михайлов не сыграет за сборную России в «Финале шести» Лиги наций.

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