Волейболист Михайлов не сыграет за сборную России в «Финале шести» Лиги наций

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Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов не сыграет в «Финале шести» Лиги наций из-за повреждения.
Волейболист Михайлов не сыграет за сборную России в «Финале шести» Лиги наций
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко, которые передаёт ТАСС, 31-летний волейболист получил травму и не сможет помочь своей команде в финальной стадии турнира, которая пройдёт в американском Чикаго.

Отмечается, что Михайлов останется в Москве и будет проходить восстановление, а затем подготовку к отбору на Олимпиаду-2020.

Соперниками сборной России на групповой стадии финального этапа Лиги наций станут команды Франции и США. Соревнования пройдут с 10 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла Лигу наций.

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