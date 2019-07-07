Волейболист Михайлов не сыграет за сборную России в «Финале шести» Лиги наций
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- РИА Новости
По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко, которые передаёт ТАСС, 31-летний волейболист получил травму и не сможет помочь своей команде в финальной стадии турнира, которая пройдёт в американском Чикаго.
Отмечается, что Михайлов останется в Москве и будет проходить восстановление, а затем подготовку к отбору на Олимпиаду-2020.
Соперниками сборной России на групповой стадии финального этапа Лиги наций станут команды Франции и США. Соревнования пройдут с 10 по 14 июля.
Ранее сообщалось, что женская сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла Лигу наций.