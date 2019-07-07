Женская сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла Лигу наций

Женская сборная США одержала победу над национальной командой Бразилии в финале волейбольной Лиги наций.

Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13) в пользу американских волейболисток.

В матче за третье место бронзу завоевала сборная Китая, обыгравшая команду Турции.

Сборная России не сумела пробиться в решающую стадию турнира, завершив выступление на групповом этапе.

Для сборной США это вторая подряд победа в Лиге наций, которая проводится с 2018 года.

Ранее сообщалось, что россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу.