В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
«Я сообщил ему, что он покинет наш клуб. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг», — сказал функционер на встрече с болельщиками.
По его словам, игрок неправильно трактовал слова клубного врача и принял самостоятельное решение по лечению, из-за чего оперировался за свои деньги.
«Есть вариант, что мы с Тарасовым дойдём до суда. Наши медики посоветовавшись с несколькими клиниками выяснили что его травму можно было лечить терапевтически», — добавил Кикнадзе.
Ранее Кикнадзе заявил, что «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы.