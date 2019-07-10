В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

«Я сообщил ему, что он покинет наш клуб. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг», — сказал функционер на встрече с болельщиками.

По его словам, игрок неправильно трактовал слова клубного врача и принял самостоятельное решение по лечению, из-за чего оперировался за свои деньги.

«Есть вариант, что мы с Тарасовым дойдём до суда. Наши медики посоветовавшись с несколькими клиниками выяснили что его травму можно было лечить терапевтически», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе заявил, что «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы.

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