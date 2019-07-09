Джикия прокомментировал своё назначение капитаном «Спартака»
«Это неожиданно, но очень приятно», — цитирует игрока Sport24.
По его словам, главный тренер красно-белых Олег Кононов перед тренировкой объявил о своём решении назначить его капитаном, а Романа Зобнина — вице-капитаном.
«Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор», — добавил Джикия.
Джикия и Зобнин стали игроками «Спартака» в 2016 году.
С 2013 по 2019 год капитаном команды был Денис Глушаков, который покинул клуб этим летом из-за конфликта с болельщиками.
Ранее стало известно, что Джикию назначили новым капитаном «Спартака».