Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех без исключения матчах в сезоне-2019/20.

«Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах. Мы ещё не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля. В первом матче сыграют тульский «Арсенал» и московское «Динамо».

Ранее глава РПЛ заявил, что лига постарается запустить VAR с первого тура сезона-2019/20.