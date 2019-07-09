Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура
- РИА Новости
«Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах. Мы ещё не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Новый сезон РПЛ стартует 12 июля. В первом матче сыграют тульский «Арсенал» и московское «Динамо».
Ранее глава РПЛ заявил, что лига постарается запустить VAR с первого тура сезона-2019/20.