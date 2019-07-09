Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка пыталась повторить свой поступок на Кубке Америки

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле финального матча футбольной Лиги чемпионов, рассказала о неудавшейся попытке повторить свой поступок на финальном матче Кубка Америки 2019 года.

Как сообщила Волански в Instagram, она намеревалась выбежать на поле в финале Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу, прошедшем на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, однако полиция задержала её бойфренда уже на трибуне, и запланированная акция сорвалась.

На 18-й минуте финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» девушка в купальнике прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока стюарды не вывели её за пределы площадки.

Финальный матч Кубка Америки завершился победой сборной Бразилии со счётом 2:1.

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