Белякова высказалась о причинах неудачного выступления женской сборной России на Евробаскете-2019

Бывший форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова высказала мнение о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.

«Настроения совсем нет, хотя и понимаю, что жизнь продолжается, в баскетболе ничьих не бывает. Кто-то обязательно должен проиграть. Задача на матч со Швецией не казалась невыполнимой. Тем более после таких «валидольных» побед с белорусками и итальянками, где мы показали характер. Наверное, в глубине души все надеялись, что, когда надо, этот характер включится и спасёт игру», — приводит слова Беляковой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что в матче со Швецией у российской команды не было никаких проблем с физической подготовкой.

«Это чистая психология. Сколько у нас молодых и неопытных девчонок в составе? Я имею в виду неопытных с точки зрения участия в турнирах такого высокого уровня. Для кого-то этот Евробаскет стал вообще первым в карьере, хотя это совсем не начинающие баскетболистки, мягко говоря. Отсюда и перепады в игре, и неудачи на старте турнира, первые два матча — с бельгийками и сербками», — добавила баскетболистка.

Сборная России по баскетболу уступила Швеции на Евробаскете-2019 и не сумела завоевать право на участие в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Ранее Белякова высказала мнение, что сборная России, вероятно, не сумела бы добиться высоких результатов на Олимпиаде 2020 года.